США высылают десять российских дипломатов

Власти США объявили, что высылают из страны десять российских дипломатов.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Соединённые Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

14 апреля посол США в Москве Джон Салливан был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина. Салливану заявили, сообщил РИА Новости источник в МИД, что если США после слов американского президента о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.