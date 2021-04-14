В МИД России заявили о приглашении посла США к помощнику Путина

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Посол США в Москве Джон Салливан приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина, заявили в российском МИД.
В МИД России заявили о приглашении посла США к помощнику Путина
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«Подтверждаем, что посол США в среду (14 апреля. — RT) был приглашён к помощнику президента Ушакову», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в Госдепе заявили, что не планируют отзывать своего посла из Москвы.

В то же время в МИД РФ отметили, что российский посол Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон.

21 марта Антонов прибыл из США в российскую столицу. Он заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

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