В МИД России рассказали о планах по возвращению Антонова в США

Посол России в США Анатолий Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это не вопрос ближайших дней», — цитирует РИА Новости ответ Рябкова на вопрос, определились ли сроки возможного возвращения посла Антонова в США.

По его словам, на сроки возвращения повлияет то, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке.

Он добавил, что российская сторона ожидает, что США смогут показать стремление к нормализации отношений.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что пока рано говорить о сроках его возвращения в Вашингтон.