В МИД России рассказали о планах по возвращению Антонова в США
- globallookpress.com
«Это не вопрос ближайших дней», — цитирует РИА Новости ответ Рябкова на вопрос, определились ли сроки возможного возвращения посла Антонова в США.
По его словам, на сроки возвращения повлияет то, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке.
Он добавил, что российская сторона ожидает, что США смогут показать стремление к нормализации отношений.
Ранее Анатолий Антонов заявил, что пока рано говорить о сроках его возвращения в Вашингтон.