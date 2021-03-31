Антонов рассказал о сроках своего возвращения в Вашингтон

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что пока рано говорить о сроках его возвращения в Вашингтон.
Антонов рассказал о сроках своего возвращения в Вашингтон
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Мне в ближайшее время предстоят дополнительные встречи у руководителей ряда российских ведомств. Консультации не закончены», — цитирует РИА Новости Антонова.

По словам посла, говорить о его сроках возвращения в Вашингтон пока рано.

Ранее сообщалось, что Антонов рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время.

21 марта посол прибыл из США в российскую столицу. Он заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

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