Посол России рассчитывает вернуться в США в ближайшее время

Посол России в США Анатолий Антонов рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время. Об этом он сказал ТАСС.

«Рассчитываю в ближайшее время», — цитирует агентство дипломата.

Ранее Антонов после заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме, прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.

21 марта посол прибыл из США в российскую столицу. Он заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

Как отметили в Кремле, Антонов ещё не докладывал президенту России Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.