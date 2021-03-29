Посол России рассчитывает вернуться в США в ближайшее время

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Посол России в США Анатолий Антонов рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время. Об этом он сказал ТАСС.
Посол России рассчитывает вернуться в США в ближайшее время
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

«Рассчитываю в ближайшее время», — цитирует агентство дипломата.

Ранее Антонов после заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме, прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.

21 марта посол прибыл из США в российскую столицу. Он заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

Как отметили в Кремле, Антонов ещё не докладывал президенту России Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.

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