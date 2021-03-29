Песков заявил, что Антонов ещё не докладывал Путину о ситуации в отношениях с США
- РИА Новости
«Нет, ещё не докладывал», — цитирует ТАСС Пескова.
Пресс-секретарь добавил, что по линии МИД и специальных ведомств идут постоянные доклады.
Ранее Антонов после заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме, прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.
21 марта Антонов прибыл из США в российскую столицу.
Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.