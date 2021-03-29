Песков заявил, что Антонов ещё не докладывал Путину о ситуации в отношениях с США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов ещё не докладывал президенту России Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.

РИА Новости