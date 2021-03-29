Песков заявил, что Антонов ещё не докладывал Путину о ситуации в отношениях с США

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов ещё не докладывал президенту России Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.
Песков заявил, что Антонов ещё не докладывал Путину о ситуации в отношениях с США
  • РИА Новости

«Нет, ещё не докладывал», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь добавил, что по линии МИД и специальных ведомств идут постоянные доклады.

Ранее Антонов после заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме, прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.

21 марта Антонов прибыл из США в российскую столицу.

Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить