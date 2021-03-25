Антонов заявил, что нынешняя ситуация с США не отвечает интересам России
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«Меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам», — цитирует РИА Новости Антонова.
Также он заявил, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство в Вашингтоне.
«Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал», — сказал Антонов.
25 марта посол России в США провёл встречу в Госдуме с председателем международного комитета Думы Леонидом Слуцким.