Антонов заявил, что нынешняя ситуация с США не отвечает интересам России

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Посол России в США Анатолий Антонов после заседания комитета Госдумы по международным делам, которое прошло в закрытом режиме, прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона.
Антонов заявил, что нынешняя ситуация с США не отвечает интересам России
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«Меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам», — цитирует РИА Новости Антонова.

Также он заявил, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство в Вашингтоне.

«Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал», — сказал Антонов.

25 марта посол России в США провёл встречу в Госдуме с председателем международного комитета Думы Леонидом Слуцким.

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