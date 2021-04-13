США не планируют отзывать своего посла из России

Правительство США не планирует отзывать из России своего посла Джона Салливана, сообщили в Госдепартаменте.

«Нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение России [о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова]», — цитирует ТАСС представителя Госдепа.

Таким образом в американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали публикацию CNN о том, что американский президент Джо Байден не намерен в обозримом будущем менять главу дипмиссии в Москве.

В Госдепе отметили, что работа Салливана важна для развития двусторонних отношений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил, что американская сторона никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования.