Лавров назвал ущербным курс США по глобальному доминированию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству IRNA заявил, что американская сторона никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования.

«Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что сегодня всем очевидно, что подобная политика является абсолютно контрпродуктивной.

«Тем более что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства», — сказал он.

Он также заявил, что Россия не против того, чтобы все соблюдали правила, однако они должны вырабатываться с участием всех ключевых мировых игроков и на основе норм международного права, а не создаваться «в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход ООН».

Ранее Лавров оценил планы США направить два своих корабля через Босфор в Чёрное море.