В Минфине России прокомментировали новые санкции США

В Минфине России прокомментировали введение США новых санкций.

Отмечается, что Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках.

«В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учётом рыночной конъюнктуры», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минфине подчеркнули, что в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона в ближайшее время проработает ответ на санкции США.