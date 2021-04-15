В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции США
- Reuters
«Наш ответ неотвратим, он будет проработан. Вы узнаете о нём, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.
В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.
Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.