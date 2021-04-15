В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона в ближайшее время проработает ответ на санкции США.
В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции США
  • Reuters

«Наш ответ неотвратим, он будет проработан. Вы узнаете о нём, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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