В Белом доме заявили, что Байден предупреждал Путина о новых санкциях

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предупреждал российского лидера Владимира Путина о предстоящем введении новых санкций в отношении России, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Ранее на этой неделе президент провёл разговор с президентом Путиным снова и сказал ему, что Соединённые Штаты на этой неделе ответят на кибервзлом SolarWinds и вмешательство в выборы 2020 года. И это то, что мы делаем сегодня», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее США ввели очередной пакет антироссийских санкций. Они связаны с вменяемыми Москве хакерскими атаками, «вмешательством» в выборы и ситуацией с Крымом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол США в Москве Джон Салливан вызван во внешнеполитическое ведомство.

По её словам, ответ будет неотвратимым, «подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор».