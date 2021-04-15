В Белом доме заявили, что Байден предупреждал Путина о новых санкциях

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предупреждал российского лидера Владимира Путина о предстоящем введении новых санкций в отношении России, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
В Белом доме заявили, что Байден предупреждал Путина о новых санкциях
  • Reuters

«Ранее на этой неделе президент провёл разговор с президентом Путиным снова и сказал ему, что Соединённые Штаты на этой неделе ответят на кибервзлом SolarWinds и вмешательство в выборы 2020 года. И это то, что мы делаем сегодня», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее США ввели очередной пакет антироссийских санкций. Они связаны с вменяемыми Москве хакерскими атаками, «вмешательством» в выборы и ситуацией с Крымом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол США в Москве Джон Салливан вызван во внешнеполитическое ведомство. 

По её словам, ответ будет неотвратимым, «подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить