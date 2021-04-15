В Белом доме заявили, что Байден предупреждал Путина о новых санкциях
- Reuters
«Ранее на этой неделе президент провёл разговор с президентом Путиным снова и сказал ему, что Соединённые Штаты на этой неделе ответят на кибервзлом SolarWinds и вмешательство в выборы 2020 года. И это то, что мы делаем сегодня», — цитирует чиновника РИА Новости.
Ранее США ввели очередной пакет антироссийских санкций. Они связаны с вменяемыми Москве хакерскими атаками, «вмешательством» в выборы и ситуацией с Крымом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол США в Москве Джон Салливан вызван во внешнеполитическое ведомство.
По её словам, ответ будет неотвратимым, «подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор».