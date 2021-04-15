Посла США вызвали в МИД России из-за американских санкций

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что посол США в Москве Джон Салливан вызван в МИД в связи с введением новых санкций американской стороной.
Посла США вызвали в МИД России из-за американских санкций
  • globallookpress.com

«В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжёлым», — сказала Захарова. 

Она отметила, что «подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор».

«Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться», — заявила она.

По её словам, ответственность за происходящее лежит целиком на США.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить