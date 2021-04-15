Посла США вызвали в МИД России из-за американских санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что посол США в Москве Джон Салливан вызван в МИД в связи с введением новых санкций американской стороной.

«В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжёлым», — сказала Захарова.

Она отметила, что «подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор».

«Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться», — заявила она.

По её словам, ответственность за происходящее лежит целиком на США.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.