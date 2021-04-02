Продолжение «визовой войны»: почему Госдеп США ограничил работу генконсульства в Екатеринбурге

Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля 2021 года приостановило выдачу виз, заявил американский посол в России Джон Салливан. Также он отметил, что работа дипмиссии во Владивостоке в ближайшее время не возобновится. По словам Салливана, консульские функции по всей стране будет выполнять посольство в Москве. При этом генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу заявила, что решение о приостановке выдачи виз было принято из-за «значительных ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников». Ранее в российском МИД подчёркивали, что инициатором «визовой войны» между Москвой и Вашингтоном стала американская сторона. Эксперты отмечают, что нынешние шаги США приведут к дальнейшему ухудшению отношений между двумя странами.

Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановило выдачу виз российским гражданам. Об этом в официальном заявлении сообщил посол Соединённых Штатов в РФ Джон Салливан.

«Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Однако с 1 апреля 2021 года консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США», — говорится в сообщении на сайте американского посольства.

Отмечается, что такое решение было принято «после тщательных консультаций с госсекретарём США по результатам продолжительной проверки безопасности» американской дипмиссии и условий работы персонала в России.

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В сообщении подчёркивается, что посольство США в Москве продолжит «важную работу по представлению интересов Соединённых Штатов в России и реализации внешней политики президента Байдена». Также отмечается, что посольство будет выполнять консульские функции по всей территории России.

«Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации. Посольство также будет предоставлять визовые услуги настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала», — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении Салливана указывалось, что работа генконсульства США во Владивостоке в ближайшее время не возобновится. В схожем обращении генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу уточнялось, что решение о приостановке выдачи виз было принято «по причине значительных ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников».

Позднее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил: в Вашингтоне надеются, что рано или поздно возобновится работа дипмиссий по всей России. Однако пока, по его словам, сложно предугадать, когда это произойдёт.

«Визовая война»

В декабре 2020 года газета The Washington Post опубликовала материал, в котором рассказывалось о трудностях в работе посольства США в Москве. Утверждалось, что из-за «плачевного состояния отношений» двух стран Вашингтон не мог получить визы для технических специалистов, которые должны приехать в Россию для ремонта неисправных лифтов и пожарной сигнализации в диппредставительствах США.

Из-за затяжных переговоров по каждой отдельной визе штат сотрудников посольства США в Москве оказался недоукомплектован и перегружен, писала The Washington Post со ссылкой источники в Госдепе. Утверждалось, что это приводило к ситуациям, когда высокопоставленным дипломатам поручалась уборка снега и работа с чистящими средствами.

Здание посольства США на Новинском бульваре в Москве

РИА Новости

© Виталий Белоусов

При этом публикации материала в The Washington Post предшествовало закрытие консульства во Владивостоке и приостановка работы консульства в Екатеринбурге «для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ».

«Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом», — сообщил тогда представитель Госдепа агентству ТАСС.

В свою очередь, Салливан тогда также заявил, что это решение было вызвано масштабными проблемами в российско-американских дипломатических отношениях, которые переросли в так называемый визовый тупик.

«Мы не можем добиться, чтобы американским дипломатам и техническим специалистам выдали визы для работы в наших консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке, а также в посольстве в Москве», — приводит The Washington Post слова американского посла.

Посольство РФ в Вашингтоне, комментируя действия Госдепа и публикацию материала The Washington Post, подчеркнуло, что инициатором «визовой войны» является именно американская сторона.

«Ещё раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — отметили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что Москва действует на основе принципа взаимности, а количество выдаваемых виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США.

«Мы неоднократно призывали Вашингтон к полной нормализации наших взаимоотношений в консульско-визовой сфере. Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне», — подчеркнули в российском посольстве.

Дипломатическое болото

Деградация американо-российских отношений, начавшаяся в конце правления Барака Обамы и ухудшившаяся при администрации Дональда Трампа, продолжилась и при Джо Байдене, отмечают эксперты. Так, посол России в США Анатолий Антонов в ходе заседания комитета по международным делам Совета Федерации заявил, что отношения двух стран находятся в глубочайшем кризисе.

«Официальный Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру и ранее непростых связей между нашими странами. В адрес России звучат постоянные угрозы, вводятся экономические рестрикции», — цитирует Антонова РИА Новости.

Анатолий Антонов

РИА Новости

© Илья Питалев

Напомним, что Антонов был вызван в Москву для консультаций, чтобы определить, какими могут быть «пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей». Подобное решение было принято после того, как президент США Джо Байден в ходе интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина «убийцей». Глава Белого дома также заверил, что его российский коллега «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на президентские выборы в США 2020 года. После этого Владимир Путин пожелал американскому лидеру здоровья и предложил ему продолжить дискуссию в прямом эфире.

Решение Госдепа США прекратить выдачу виз в Екатеринбурге — закономерное развитие ситуации, сложившейся в российско-американских отношениях, которые сейчас деградируют по инициативе США, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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«В Вашингтоне нацелены на то, чтобы создать ещё больше проблем в двусторонних отношениях. При этом американская сторона в данном случае полностью не закрывает каналы общения, оставляя своё представительство на территории РФ», — отметил эксперт.

При этом он констатировал, что США явно демонстрируют намерение и дальше повышать градус напряжённости в отношениях с Россией.

«Россия выражает готовность к диалогу, нормализации переговорного процесса, но США заинтересованы лишь в том, чтобы пробить очередное дно, обострить непростую обстановку и состояние двухсторонних отношений. Политики в США, в том числе Джо Байден и Хиллари Клинтон, открыто заявляют о желании сменить режим власти в России, после чего они готовы нормализовать американо-российские отношения», — пояснил Блохин.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв констатировал, что американская сторона своими действиями продолжает «визовую войну».

«Главная функция консульства — работа с гражданами, выдача документов на выезд и въезд и прочее. Если эта функция не выполняется, то это консульство не выполняет свою главную задачу, а занимается чем-то другим. Салливан также добавил, что якобы выдачей виз будет заниматься консульский отдел в посольстве США в Москве, при этом обслуживать он будет всю Россию. Это довольно проблематично», — отметил политолог.

По словам Рогулёва, США таким образом выражают своё недовольство и «наказывают» Россию.

«Визовая война началась ещё при Обаме, когда России запретили пользоваться дипломатической собственностью в США. После этого Москва объявила, что будет придерживаться паритета в численности сотрудников посольства, сократила количество американских сотрудников в посольстве. Вашингтон был этим недоволен и до сих пор выражает к этому своё негативное отношение», — пояснил эксперт.

При этом он полагает, что отношения Москвы и Вашингтона останутся на прежнем уровне, поскольку ухудшаться им уже некуда: «Массовое общение, академические и культурные обмены между странами сведены к минимуму... Можно ожидать, что при Байдене со стороны США будут возникать новые ограничения и санкции».