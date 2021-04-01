Госдеп надеется на возобновление работы дипмиссий США по всей России
- Reuters
«Ввиду крепкой связи с россиянами мы надеемся, что однажды станет возможным возобновление работы дипломатических миссий по всей Российской Федерации», — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос журналиста.
Прайс добавил, что предвидеть время, когда это произойдёт, нельзя.
Как ранее сообщил посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан, работа генконсульства США во Владивостоке в ближайшее время не возобновится.
Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.