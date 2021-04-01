Госдеп надеется на возобновление работы дипмиссий США по всей России

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Соединённые Штаты надеются, что однажды смогут возобновить работу всех американских дипломатических миссий в России. Об этом заявил на брифинге Нед Прайс.
Госдеп надеется на возобновление работы дипмиссий США по всей России
  • Reuters

«Ввиду крепкой связи с россиянами мы надеемся, что однажды станет возможным возобновление работы дипломатических миссий по всей Российской Федерации», — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос журналиста.

Прайс добавил, что предвидеть время, когда это произойдёт, нельзя.

Как ранее сообщил посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан, работа генконсульства США во Владивостоке в ближайшее время не возобновится.

Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.

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