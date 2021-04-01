Посольство США сообщило о ситуации с генконсульством во Владивостоке

Работа генконсульства США во Владивостоке в ближайшее время не возобновится. Об этом сообщил посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан.

«Соединённые Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том, что работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время», — говорится в заявлении Салливана на сайте посольства США.

Отмечается, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.

По словам Салливана, данное решение было принято после консультаций с госсекретарём США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы персонала.

10 февраля представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что генконсульство США в этом городе может быть закрыто в середине весны.