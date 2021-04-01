Посольство США сообщило о ситуации с генконсульством во Владивостоке
- РИА Новости
«Соединённые Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том, что работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время», — говорится в заявлении Салливана на сайте посольства США.
Отмечается, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.
По словам Салливана, данное решение было принято после консультаций с госсекретарём США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы персонала.
10 февраля представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что генконсульство США в этом городе может быть закрыто в середине весны.