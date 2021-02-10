Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны

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Представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что генконсульство США в этом городе может быть закрыто в середине весны.
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», — сказал Броварец, чьи слов приводятся на сайте правительства Приморья.

Он выразил надежду, что администрация нового президента США пересмотрит это решение.

В декабре сообщалось, что Соединённые Штаты закрывают последние два генеральных консульства на территории России. Деятельность диппредставительства в Екатеринбурге будет временно приостановлена, консульство во Владивостоке закроется полностью. 

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