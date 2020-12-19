Дипломатическая «оптимизация»: США закрывают последние два генконсульства в России

Соединённые Штаты закрывают последние два генеральных консульства на территории России. Деятельность диппредставительства в Екатеринбурге будет временно приостановлена, консульство во Владивостоке закроется полностью. В посольстве США в Москве заявили, что это решение связано с «оптимизацией» работы американской дипмиссии. В Госдуме назвали решение Вашингтона способом продемонстрировать своё негативное отношение к Москве и подчеркнули, что такие действия не помогут решить проблемы в двусторонних отношениях.

В субботу, 19 декабря, стало известно о закрытии в России последних консульств Соединённых Штатов Америки. Как заявили в посольстве США в Москве, такое решение было принято в рамках оптимизации работы дипломатов.

«Решение госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ. Несмотря на то что решение не связано с пандемией коронавирусной инфекции, продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения», — приводит РИА Новости текст сообщения американской дипмиссии.

Изначально о полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге сообщило агентство Associated Press со ссылкой на соответствующий документ. При этом уведомление американским законодателям было отправлено ещё 10 декабря.

Позднее ТАСС со ссылкой на представителя Государственного департамента США пояснил, что решение было принято «в рамках постоянных усилий по обеспечению безопасной и надёжной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации».

«Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России наиболее эффективным и безопасным образом», — сказал он.

При этом, по словам представителя Госдепа, Вашингтон не планирует предпринимать каких-либо действий в отношении генконсульств РФ в США.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

AFP

© Mark Wilson / Getty Images

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что закрытие американских представительств на территории РФ не повлияет на двусторонние отношения между странами.

«Основная функция консульств — предоставление консульских и визовых услуг. Эти услуги уже давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории. Поэтому особого влияния нет. Если вы говорите в целом об отношениях, то уж точно дальше отношения это не испортит», — констатировал официальный представитель Кремля.

Напомним, что в декабре 2016 года Барак Обама, завершавший свою работу на посту главы Белого дома, объявил о высылке из США 35 российских дипломатов и членов их семей.

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В ответ Москва ввела ограничительные меры в отношении дипломатической миссии США. С 1 сентября 2017 года Вашингтону было предписано сократить численность сотрудников, работающих в посольстве в Москве, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, до 455. Ровно такое же число российских дипломатов и технических специалистов работали на тот момент на территории США.

В марте 2018 года США выслали из страны ещё 60 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Сиэтле. В ответ Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, отношения между Россией и США перманентно пребывают в плохом состоянии.

«В этой связи профилактируются возможности любой страны, которая могла составить хотя бы как будто сегментарную конкуренцию США на международной арене. Россия в силу её территориальных масштабов, наличия ядерного оружия, доставшегося от СССР, а, значит, способная себя защитить от открытой агрессии, воспринимается как конкурентная страна вместе с рядом других стран, в том числе, конечно, на первое место выдвигается КНР. Поэтому ухудшение отношений — тот фон, который позволяет отказывать давление на Россию, воспитывать своего избирателя в антироссийском духе», — сказал парламентарий.

По его словам, любые недружественные шаги на дипломатической арене — давно известный способ продемонстрировать своё негативное отношение к тому или иному государству.

«Конечно, сворачивание диппредставительств несёт в себе политическую заряженность, связанную с общим антироссийским курсом американской элиты», — добавил Новиков.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий связал такое решение с «антироссийской горячкой» главы Госдепа Майка Помпео.

«Закрытием генконсульств США в РФ и причислением России к числу врагов Америки не решить ни внутренние проблемы, ни проблемы в двусторонних отношениях. Агрессивную политику развязывает не Москва, а подобные господа из Вашингтона», — написал он в своём Twitter.