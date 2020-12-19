AP: Администрация Трампа намерена закрыть два генконсульства в России

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть два американских генеральных консульства в России, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что Госдеп США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.

Уточняется, что данное решение якобы связано с  сокращением численности сотрудников американских дипмиссий на территории России в 2017 году.

Также сообщается, что точные сроки закрытия дипмиссий к настоящему моменту не известны.

Ранее сообщалось, что генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии.

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