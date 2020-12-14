Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует информацию о возможном закрытии

Генконсульство США в Екатеринбурге не комментирует опубликованную в СМИ информацию о возможном закрытии, заявила РИА Новости представитель дипмиссии.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и во Владивостоке.

«Мы не комментируем. Только посольство США в Москве комментирует сообщения о работе консульств», — сказала собеседница агентства.

Источник URA.RU сообщил, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину. При этом собеседник издания уточнил, что каждый год сотрудники консульства, являющиеся гражданами Соединённых Штатов, уезжают на рождественские каникулы домой.

Ранее в генконсульстве США во Владивостоке, говоря о сообщениях о возможном закрытии, заявили, что не дают комментариев, «пока нет никакой информации на этот счёт».