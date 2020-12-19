США объяснили решение по генконсульствам во Владивостоке и Екатеринбурге
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой посольство США в России.
«Решение Госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в России», — заявили в посольстве, сославшись на заявление Госдепа.
В сообщении говорится, что решение не связано с пандемией коронавируса.
При этом в посольстве заявили, что «продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения».
Ранее Associated Press сообщило, что Госдеп США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.