США объяснили решение по генконсульствам во Владивостоке и Екатеринбурге

Посольство США в Москве сообщило, что решение Вашингтона закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой посольство США в России.

«Решение Госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в России», — заявили в посольстве, сославшись на заявление Госдепа.

В сообщении говорится, что решение не связано с пандемией коронавируса.

При этом в посольстве заявили, что «продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения».

Ранее Associated Press сообщило, что Госдеп США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.