США объяснили решение по генконсульствам во Владивостоке и Екатеринбурге

Короткая ссылка
Посольство США в Москве сообщило, что решение Вашингтона закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.
США объяснили решение по генконсульствам во Владивостоке и Екатеринбурге
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой посольство США в России.

«Решение Госдепартамента по консульствам в России было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в России», — заявили в посольстве, сославшись на заявление Госдепа.

В сообщении говорится, что решение не связано с пандемией коронавируса. 

При этом в посольстве заявили, что «продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения».

Ранее Associated Press сообщило, что Госдеп США 10 декабря уведомил американских законодателей о готовящемся полном закрытии генконсульства во Владивостоке и временной приостановке работы генконсульства в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить