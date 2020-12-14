Посольство США в России оценило данные о возможном закрытии консульств
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«В марте дипмиссия в России приняла решение приостановить работу в генеральном консульстве во Владивостоке и сократить объём операций в генеральных консульствах в Екатеринбурге и Москве по причине пандемии», — говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, с тех пор они оценивают ситуацию с точки зрения задействования персонала с учётом требований безопасности, сохранения здоровья и поставленных задач.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия американских генконсульств в Екатеринбурге и во Владивостоке.
В консульстве во Владивостоке заявили, что у них пока нет никакой информации на этот счёт, в Екатеринбурге не стали комментировать сообщения.