Посольство США в России оценило данные о возможном закрытии консульств

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Ограничения в работе генеральных консульств США во Владивостоке, в Екатеринбурге и Москве были введены из-за пандемии ещё в марте, передаёт ТАСС со ссылкой на посольство Соединённых Штатов в России.
Посольство США в России оценило данные о возможном закрытии консульств
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«В марте дипмиссия в России приняла решение приостановить работу в генеральном консульстве во Владивостоке и сократить объём операций в генеральных консульствах в Екатеринбурге и Москве по причине пандемии», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, с тех пор они оценивают ситуацию с точки зрения задействования персонала с учётом требований безопасности, сохранения здоровья и поставленных задач.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия американских генконсульств в Екатеринбурге и во Владивостоке.

В консульстве во Владивостоке заявили, что у них пока нет никакой информации на этот счёт, в Екатеринбурге не стали комментировать сообщения.

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