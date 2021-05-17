«Достойный ответ на действия Запада»: какое геополитическое значение имеет российский «список недружественных стран»

Появление списка недружественных стран способно оказать влияние на процесс принятия решений иностранными государствами в отношении России и заставить их «задуматься о верности проводимого курса», считают опрошенные RT эксперты. Аналитики полагают, что страны Запада во главе с США будут учитывать этот фактор при обсуждении антироссийских санкций и вопросов, связанных с работой представительств РФ. Реестр недружественных стран был утверждён правительством по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас в нём фигурируют два государства — США и Чехия.

Список недружественных стран, который утвердило российское правительство на прошлой неделе, станет дополнительным инструментом влияния Москвы на провокационные действия «западных партнёров». Такое мнение в интервью RT высказал профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Принятый недавно список означает, что Россия накладывает определённые ограничения на двусторонние отношения. Это должно отрезвить наших «западных партнёров», дать им повод задуматься о верности того курса, который они проводят. Кстати, мы можем видеть, что на Западе сейчас «засуетились», то есть определённого эффекта Москва уже добилась», — говорит Винокуров.

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По его словам, анонс подготовки реестра недружественных государств и его последующая публикация сыграла свою роль в переносе рассмотрения властями ЕС вопроса о высылке российских дипломатов.

Винокуров ожидает, что Евросоюз объявит о конкретных мерах 25 мая. В этот день пройдёт внеочередной саммит, в рамках которого запланирована стратегическая дискуссия об отношениях между Брюсселем и Москвой. По его мнению, при принятии решений лидеры ЕС будут учитывать фактор списка недружественных стран.

Замдиректора Института стратегических исследований и проблем РУДН Павел Фельдман также положительно оценивает роль реестра недружественных государств в отстаивании Россией своих национальных интересов. В комментарии RT он отметил, что Москва фактически создала новый инструмент «корректировки» работы дипломатов зарубежных стран.

«Реестр таких стран — это достойный ответ на те действия и ту политику, которая сегодня реализуется Западом в отношении России. Причём это не выпад, не акт агрессии. Это скорее констатация уровня деградации западной политики в отношении России, того дна, которого она достигла в данный момент», — рассуждает Фельдман.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассматривает список недружественных государств как «месседж», за которым могут последовать конкретные и серьёзные меры политического или экономического характера.

«Психологическое воздействие»

Список недружественных стран был утверждён правительством РФ 13 мая по поручению президента России Владимира Путина. В него были включены два государства — Соединённые Штаты и Чешская Республика.

Таким образом власти РФ не только конкретизировали характер политики Вашингтона и Праги по отношению к Москве, но и наложили ограничения на деятельность посольств и представительств этих государств.

В тексте документа говорится, что дипломатические структуры США не могут нанимать административно-технических работников из числа граждан РФ. Для чешских представительств была введена квота на 19 россиян.

Вход в посольство Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве

РИА Новости

© Валерий Мельников

На Западе негативно восприняли появление реестра недружественных стран. В частности, Евросоюз призвал Москву пересмотреть данное решение. Соответствующее заявление сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, утверждение списка недружественных стран противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая обязывает власти государства-пребывания обеспечивать нормальное функционирование диппредставительств.

«Мы призываем Россию пересмотреть своё решение во избежание дальнейшего ухудшения наших и без того напряжённых отношений. ЕС продолжит согласовывать свою позицию со своими партнёрами. Мы выражаем полную солидарность с Чешской Республикой, страной-членом ЕС, а также с Соединёнными Штатами Америки, и призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию», — говорится в заявлении Борреля.

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В Праге также раскритиковали составление реестра недружественных стран. 14 мая первый вице-премьер Чехии, глава МВД Ян Гамачек сообщил журналистам, что республика не собирается приносить извинения за политику в адрес РФ.

«Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на «дело Врбетице», и что чешская реакция так сильно повлияла на Россию, что нас сочли необходимым внести в список недружественных стран вместе с США. Я горжусь тем, что смог принять участие в подготовке и реализации данной чешской реакции», — сказал Гамачек.

Появлению списка предшествовало серьёзное обострение отношений России с Соединёнными Штатами и Чехией, вызванное неоднозначными действиями официальных лиц Вашингтона и Праги.

17 марта президент США Джо Байден в интервью журналисту телеканала ABC Джорджу Стефанополусу утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он своего российского коллегу «убийцей».

В ответ Москва отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций по поводу «путей выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей». На сегодняшний день дипломат по-прежнему находится в РФ.

В середине апреля США ввели против Москвы очередной пакет санкций и выслали десять российских дипломатов. Руководство РФ ответило зеркальными мерами.

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Помимо отправки на родину американских дипломатов, МИД России ограничил практику задействования посольством Соединённых Штатов «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств».

Также в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили американским коллегам о систематических нарушениях правил осуществления поездок по стране. В связи с этим Москва аннулировала действие двустороннего меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши».

Цель рестрикций заключается в том, чтобы прекратить деятельность американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам Соединённых Штатов, на фоне нежелания Вашингтона «сокращать размах своих подрывных усилий», пояснили в МИД.

Здание посольства США на Новинском бульваре в Москве

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В отношении Чехии Москва также пошла на высылку дипломатов. Правда, эта мера носила ответный характер. 17 апреля правительство Чехии обвинило Москву в причастности её спецслужб к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и анонсировало высылку 18 сотрудников российского представительства в Праге.

В МИД РФ назвали подозрения чешской стороны «маразматическим парадом» и объявили персонами нон грата 20 дипломатов. В настоящее время Прага рассчитывает получить от Москвы информацию по организации работы посольства после включения республики в список недружественных стран.

Отчётливое обозначение

Как считают эксперты, появление такого реестра, в который были включены США и Чехия, стало закономерным и логичным этапом политики России по «приведению в чувство» властей и дипломатического корпуса этих государств.

По мнению Владимира Винокурова, введённые РФ рестрикции, связанные с деятельностью представителей Соединённых Штатов и Чехии, вызваны ответной реакцией РФ на абсурдные обвинения и упрёки. Теперь, как полагает эксперт, Вашингтон и Прага будут более взвешенно подходить к вопросу введения новых санкций и нападок на российских дипломатов.

«Тут допустимо говорить и об определённом психологическом воздействии, когда западные дипломаты выводятся из зоны комфорта. Например, я уверен, что запрет на наём россиян стал для американцев очень неприятной мерой, которая добавила проблем в технической организации работы посольства», — сказал Винокуров.

Он полагает, что список и перечень указанных в нём ограничений могут быть расширены. Пополнение реестра, с точки зрения Винокурова, будет осуществляться прежде всего с оглядкой на масштаб конкретных недружественных акций в отношении Москвы.

Дмитрий Абзалов назвал появление списка недружественных государств тактичным дипломатическим ответом РФ на тиражируемые в доктринальных документах и заявлениях западных государств определения России как «противника» и «конкурента». Таким образом Москва создала свою оригинальную терминологию.

«Россия публично не именует США и их союзников «противниками». Видимо, одна из целей создания списка как раз и заключается в том, чтобы более отчётливо обозначить такие страны. За океаном принят иной порядок: там все нелояльные государства сплошь называются либо «противниками», либо «конкурентами», — пояснил Абзалов.

Павел Фельдман оценивает появление списка недружественных стран как готовность Москвы называть «вещи своими именами» и продолжать отстаивать интересы в условиях обострившейся геополитической обстановки.

«Очень сложно по отношению к США и их союзникам употреблять термин «партнёры». Такую честь надо заслужить. Но реестр, с моей точки зрения, не только об этом. Он наполнен и реальным содержанием и демонстрирует готовность России в любом случае реализовывать суверенный внешнеполитический курс», — резюмировал Фельдман.