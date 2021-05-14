Кабмин включил США и Чехию в список недружественных России стран

Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке значатся два государства: США и Чехия.

Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

В конце апреля российский президент Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным шагам других стран в целях защиты интересов и безопасности России.

В частности, он поручил ограничить заключение дипведомствами стран, которые совершают антироссийские действия, трудовых договоров с физлицами, находящимися на российской территории.