«Обвинения совершенно несуразные»: в Чехии намерены потребовать компенсацию от России за взрывы во Врбетице

Члены палаты депутатов Чехии призвали правительство республики потребовать от России компенсацию за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, к которым, по их мнению, причастны российские спецслужбы. При этом Прага не раскрывает детали расследования инцидента семилетней давности. Как ранее отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такая позиция чешской стороны доказывает несостоятельность обвинений. Наряду с этим СМИ сообщают, что в течение суток власти Чешской Республики объявят об очередной высылке из страны российских дипломатов. В Совфеде полагают, что Праге стоит быть готовой к жёсткому ответу на свои действия, направленные на ухудшение двусторонних отношений.

Чешские депутаты призвали правительство республики потребовать от Москвы компенсации за инцидент во Врбетице в 2014 году, когда на местных складах боеприпасов произошли взрывы. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Чешского телевидения.

Напомним, Прага считает, что к произошедшему якобы причастны российские спецслужбы.

Статья посвящена обсуждению в палате депутатов (нижняя палата парламента) ситуации вокруг событий 2014 года. Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, инцидент во Врбетице стал «абсолютно неприемлемым террористическим актом».

В числе прочего чешские депутаты считают, что Москва должна выплатить компенсацию за «причинённый» ущерб. При этом ранее Бабиш сообщал, что Министерство финансов страны готовит соответствующий иск. По его словам, нанесённый ущерб превышает сумму 1 млрд крон (около $46 млн).

Также парламентарии выступили за дальнейшее сокращение численности сотрудников посольства РФ в Праге. Согласно данным чешского МИД, на данный момент штат российской дипмиссии состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, тогда как в чешском посольстве в Москве насчитывается пять дипломатов и 19 техслужащих.

Как пишет издание Seznam со ссылкой на источники, в среду, 21 апреля, президент Чехии Милош Земан назначит Якуба Кулганека на пост министра иностранных дел, после чего тот объявит о высылке дипломатов из России. При этом «чистка в рядах» российской дипмиссии не затронет посла Александра Змеевского.

Вдобавок в газете Mlada fronta Dnes отмечается, что депутаты Чешской Республики потребовали исключить привлечение компаний из России к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры, передаёт ТАСС. Речь, в частности, идёт о возведении нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Помимо этого, как следует из сообщений МИД Чехии и пресс-службы НАТО, в четверг, 22 апреля, во второй раз за неделю пройдёт заседание совета Североатлантического альянса — на нём выступит первый вице-премьер республики, глава МВД Ян Гамачек. В ходе встречи Прага намерена обсудить дальнейшие возможные шаги союзников по блоку в связи со сложившейся ситуацией.

«Власти Чехии принимают возмутительные решения»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что власти Чехии в будущем пожалеют о нынешних необоснованных действиях в отношении России.

«Они принимают возмутительные решения — и правительство Чехии, и МИД, и парламент. Это вызывает не просто недоумение, а возмущение. Какие-то голословные заявления, обвинения в наш адрес совершенно несуразные и неумные. На основе этого высылают дипломатов, а сейчас ещё и собираются требовать компенсацию... Я думаю, что последуют самые жёсткие ответы на их действия. Думаю, они ещё не раз пожалеют: и они, и те, кто будут руководить Чехией после них», — сказал сенатор в беседе с RT.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития (Санкт-Петербург) Дмитрий Солонников предположил, что рост напряжённости в российско-чешских отношениях может привести к закрытию дипломатических представительств в обоих государствах.

«Чешские политики будут продолжать это направление, теперь им деваться некуда. Вопрос в том, на что они рассчитывали изначально, на одноразовый жест или на сокращение взаимоотношений. Теперь они стали заложниками сложившегося прецедента: их шаги и ответные российские шаги — теперь эта петля будет закручиваться, и от этого никуда не деться. После жёсткой высылки чешских дипломатов из России они будут настаивать на ответе со своей стороны, и в эту воронку будут затягиваться отношения двух стран... Скорее всего, мы придём к тому, что диппредставительства будут закрыты в обеих странах», — пояснил собеседник RT.

Напомним, 17 апреля Прага обвинила российскую разведку в «причастности» к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В числе виновников инцидента семилетней давности были названы россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы находились в октябре 2014-го на территории республики.

Full interview with Czech Foreign Minister @jhamacek on alleged Salisbury spy poisoners who are accused of blowing up a Czech ammunition depot by mistake - they'd apparently only meant to hit a shipment of ammo bound for Bulgaria once it left Czech soil 👇https://t.co/0ppExD0ck5 — Deborah Haynes (@haynesdeborah) April 19, 2021

Отметим, что, несмотря на выдвинутые обвинения, чешская сторона отказалась раскрывать подробности расследования по инциденту 2014 года.

«Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Товарищи, это и есть доказательство того, что вся эта история — выдуманный, грязный, отвратительный фейк», — прокомментировала это решение официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В тот же день Чехия объявила персонами нон грата 18 российских дипломатов, потребовав, чтобы они покинули страну в течение 48 часов. Россия в качестве ответных мер объявила о высылке из Москвы 20 сотрудников чешской дипмиссии.

«Политический истеблишмент Чехии просто заврался. И за несколько дней мы слышали такое количество лжи и противоречащих друг другу версий, что, честно говоря, не припомню, чтобы было такое в новейшей истории», — заявила Захарова 20 апреля в эфире телеканала РБК.