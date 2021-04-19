«В связи с недружественным актом Праги»: МИД России высылает 20 сотрудников посольства Чехии

МИД РФ высылает 20 сотрудников посольства Чехии в России. Соответствующее решение российское дипведомство приняло в ответ на аналогичный шаг со стороны Праги. Ранее власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году и объявили персонами нон грата 18 дипломатов. Кроме того, «Росатом» будет исключён из списка кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Между тем в администрации президента республики отметили, что теперь в посольстве в Москве останутся работать всего пять дипломатов.

20 сотрудников посольства Чехии в России должны будут покинуть страну, поскольку их объявили персонами нон грата. Соответствующее решение Министерство иностранных дел РФ приняло накануне в ответ на шаги Праги, которая ранее выслала из страны 18 сотрудников дипмиссии РФ. Российская сторона уже сообщила о своём решении послу Чехии в России Витезславу Пивоньке.

Действия Чехии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали недружественными.

«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются персонами нон грата. Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны», — говорится в сообщении МИД.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии.

Как пояснил позднее глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак, после высылки 20 дипломатов из Москвы в дипмиссии останутся работать пять дипломатов.

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По словам Йиндрака, посольство в столице РФ покинет «вся политическая часть». Представитель Чехии также обратил внимание на то, что российские дипломаты при высылке получили 48 часов, чешские в Москве — 24 часа.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек в ходе пресс-конференции обвинили российскую разведку в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. О решении выслать российских дипломатов также стало известно на этой пресс-конференции.

Вскоре МИД России выразил решительный протест чешским властям и пообещал принять ответные меры. «Которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — сообщили в министерстве.

Как уточнила тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова, «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Гамачек выразил сожаление в связи с тем, что эти, по его словам, вынужденные решения Праги нанесут серьёзный удар по российско-чешским отношениям. О ситуации проинформировали президента страны Милоша Земана.

Отметим, что на фоне обмена решениями о высылке дипломатов в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России. По данным СМИ, конфликт произошёл под конец митинга в поддержку решения властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов. Один из участников митинга был задержан.

Ранее в тот же день полиция задержала в Праге семь человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию российского посольства. Задержанные утверждали, что кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице. В отношении задержанных завели дело об административном нарушении.

Тендер на достройку АЭС в Чехии

Вице-премьер Чехии, глава Минпромторга Карел Гавличек в интервью чешской газете «Право» заявил, что российскую госкорпорацию «Росатом» исключат из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики.

По словам Гавличека, это произойдёт «в течение нескольких дней». Он отметил, что ни одна из приглашённых к тендеру компаний не будет задействовать субподрядчиков от «Росатома».

Перед этим Гавличек утверждал, что решение об участии иностранных компаний в строительстве АЭС будет принято на основании информации, подготовленной спецслужбами по запросу МВД.

«Росатом» был допущен к соответствующему конкурсу в Чехии 29 марта. При этом спецслужбы Праги длительное время настаивали на отстранении от конкурса российских компаний, мотивируя такое требование тем, что они якобы могут нести потенциальную угрозу безопасности Чехии.

Участниками тендера ранее были заявлены американо-канадская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. Ранее участвовать в тендере было запрещено китайской корпорации China General Nuclear Power, изъявившей желание строить энергоблок в начале 2018 года. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд).