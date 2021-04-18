Хулиганы в Праге облили стены посольства России кетчупом

В Праге полиция задержала семь человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию российского посольства в Чехии.

«Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства России кетчупом», — цитирует ТАСС представителя местных правоохранительных органов Яна Данека.

Против задержанных возубждено дело об административном правонарушении.

После произошедшего начато расследование.

Задержанные заявили, что кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Ранее СМИ писали, что глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.