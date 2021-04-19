В Чехии планируют исключить «Росатом» из числа участников тендера по АЭС

Вице-премьер Чехии — глава Минпромторга Карел Гавличек в интервью чешской газете «Право» заявил, что российскую госкорпорацию «Росатом» исключат из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики.

«В течение нескольких дней он («Росатом». — RT) будет исключён из возможности участия в тендере», — заявил Гавличек.

По его словам, ни одна из приглашённых к тендеру компаний не будет задействовать субподрядчика от «Росатома».

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ на действия Праги Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца дня 19 апреля.