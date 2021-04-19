В Чехии планируют исключить «Росатом» из числа участников тендера по АЭС
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- РИА Новости
«В течение нескольких дней он («Росатом». — RT) будет исключён из возможности участия в тендере», — заявил Гавличек.
По его словам, ни одна из приглашённых к тендеру компаний не будет задействовать субподрядчика от «Росатома».
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
В ответ на действия Праги Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца дня 19 апреля.