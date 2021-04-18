Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел. Кроме того, МИД России заявил Чехии решительный протест из-за высылки 18 российских дипломатов.

Так, послу Чехии Витезславу Пивоньке сообщили, что 20 сотрудников чешского посольства в Москве объявляются персонами нон грата, они должны «до истечения конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию» России.

«Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии», — говорится в заявлении МИД.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.

В Москве предупредили, что конкретные ответные шаги на действия Чехии последуют в ближайшее время.