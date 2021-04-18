Захарова заявила о связи действий Чехии с планировавшимся госпереворотом в Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что заявлениями из Чехии по поводу дела о взрывах во Врбетице и якобы связи российских спецслужб с этим планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.
Захарова заявила о связи действий Чехии с планировавшимся госпереворотом в Белоруссии
  • © МИД России

«Складывается абсолютное ощущение (а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом), что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнёрам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны России, так со стороны Белоруссии относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту», — цитирует её ТАСС.

Соответствующим образом Захарова ответила на вопрос о том, по какой причине совпали новости о готовящемся перевороте и заявления Праги о высылке российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов из страны. Позднее СМИ сообщили, что премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Данные новости появились вскоре после того, как стало известно, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Белоруссии. 

Как рассказали в ФСБ России, задержанные заговорщики настаивали на необходимости физического устранения руководства республики, а также планировали захват телецентров. Их конечной целью, по данным спецслужб, было изменение конституционного строя Белоруссии.

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