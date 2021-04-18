Россия примет ответные меры на действия Чехии «в ближайшее время»

Конкретные ответные шаги на высылку сотрудников посольства России в Чехии последуют в ближайшее время, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она призвала «не забегать вперёд», отвечая на вопрос о степени жёсткости ответных мер.

«Впереди рабочая неделя. Важно было чётко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждёт их, я думаю, в ближайшее время», — цитирует Захарову ТАСС.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

По словам Захаровой, заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи российских спецслужб с этим планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.