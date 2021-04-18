МИД Польши поддержал решение Чехии о высылке российских дипломатов

Польское Министерство иностранных дел поддержало действия Чехии, которая высылает 18 российских дипломатов.

«Союзная солидарность и незамедлительная реакция делают нас сильными. Польша полностью поддерживает решение Чехии о высылке 18 российских дипломатов, причастных к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году», — говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.

Конкретные ответные шаги на действия Чехии последуют в ближайшее время, отметили в Москве.