В посольстве Чехии в России после высылки ряда сотрудников останется пять дипломатов
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«Останется там (в посольстве Чехии в России. — RT) всего пять дипломатов. Посольство покинет практически вся политическая часть», — цитирует РИА Новости Йиндрака.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.
В Госдепе США заявили, что поддерживают Чехию в «её решительном ответе на подрывные действия России».