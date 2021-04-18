Госдеп США поддержал решение Чехии выслать российских дипломатов
- Reuters
«США поддерживают Чехию в её решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны поступать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнёров», — написал в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.
В ответ на действия Праги Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.