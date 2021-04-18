Госдеп США поддержал решение Чехии выслать российских дипломатов

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Госдеп США поддержал Чехию в «её решительном ответе на подрывные действия России». Так в Вашингтоне прокомментировали решение чешских властей выслать 18 российских дипломатов.
Госдеп США поддержал решение Чехии выслать российских дипломатов
  • Reuters

«США поддерживают Чехию в её решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны поступать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнёров», — написал в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Как сообщал телеканал Nova со ссылкой на чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В МИД России отметили, что заявлениями из Чехии о взрывах во Врбетице и якобы связи с этим российских спецслужб планировалось перекрыть информацию о готовившемся госперевороте в Белоруссии.

В ответ на действия Праги Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.

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