Seznam: Чехия планирует новую высылку российских дипломатов

Власти Чехии планируют новую высылку российских дипломатов из страны в среду, 21 апреля. Об этом пишет издание Seznam со ссылкой на источники.

По данным источников, 21 апреля чешский президент может назначить Якуба Кулганека на пост министра иностранных дел Чехии.

Отмечается, что после этого будет «сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства».

Также издание сообщило, что данные меры не коснутся посла России в Чехии Александра Змеевского.

Ранее первый вице-премьер Чехии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек заявил, что не исключает возможности высылки всех российских дипломатов из страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехии необходимо отдавать себе отчёт в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой шаги, разрушительные для отношений.