Власти Чехии не исключили возможности высылки всех дипломатов России
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Об этом он сообщил в своём Facebook, комментируя высылку 20 чешских дипломатов из России.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо», — заявил Гамачек.
По его словам, необходимо провести обсуждение дальнейших вариантов ответа на реакцию России.
«Я готов ко всему — и на строительство отношений (с Россией. — RT) с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», — заявил Гамачек.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.