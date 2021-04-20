Власти Чехии не исключили возможности высылки всех дипломатов России

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Первый вице-премьер Чехии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек заявил, что не исключает возможности высылки всех российских дипломатов из страны.
Власти Чехии не исключили возможности высылки всех дипломатов России
  • © Global Look Press

Об этом он сообщил в своём Facebook, комментируя высылку 20 чешских дипломатов из России.

«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо», — заявил Гамачек.

По его словам, необходимо провести обсуждение дальнейших вариантов ответа на реакцию России.

«Я готов ко всему — и на строительство отношений (с Россией. — RT) с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», — заявил Гамачек.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.

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