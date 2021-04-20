Чехия призовёт союзников принять меры по отношению к России

Первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги с просьбой принять солидарные шаги по отношению к России.

Об этом сообщило Чешское телевидение.

В сообщении отмечается, что Гамачек также пригласит российского посла в Праге Александра Змеевского, чтобы выразить возмущение из-за «действий России».

По данным телеканала, Гамачек не сообщил, планирует ли он объявить о высылке других дипломатов из российского посольства.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.

Позднее в МИД Чехии не исключили возможности принятия новых мер в отношении России, в том числе дальнейшего сокращения численности дипломатов.