Чехия призовёт союзников принять меры по отношению к России
- Reuters
Об этом сообщило Чешское телевидение.
В сообщении отмечается, что Гамачек также пригласит российского посла в Праге Александра Змеевского, чтобы выразить возмущение из-за «действий России».
По данным телеканала, Гамачек не сообщил, планирует ли он объявить о высылке других дипломатов из российского посольства.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.
Позднее в МИД Чехии не исключили возможности принятия новых мер в отношении России, в том числе дальнейшего сокращения численности дипломатов.