Чехия призовёт союзников принять меры по отношению к России

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Первый вице-премьер — министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что поручил чешским послам обратиться к союзникам Праги с просьбой принять солидарные шаги по отношению к России.
Чехия призовёт союзников принять меры по отношению к России
  • Reuters

Об этом сообщило Чешское телевидение.

В сообщении отмечается, что Гамачек также пригласит российского посла в Праге Александра Змеевского, чтобы выразить возмущение из-за «действий России».

По данным телеканала, Гамачек не сообщил, планирует ли он объявить о высылке других дипломатов из российского посольства.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.

Позднее в МИД Чехии не исключили возможности принятия новых мер в отношении России, в том числе дальнейшего сокращения численности дипломатов.

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