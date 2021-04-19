Глава МИД Чехии не исключил принятия новых мер против России
- Reuters
«Учитывая, насколько решительная была российская реакция, я встречусь с премьер-министром (Чехии Андреем Бабишем. — RT), мы обсудим, нужно ли и когда предпринимать дальнейшие шаги с чешской стороны», — цитирует его «Чешское радио».
Он также ответил на вопрос, могут ли меры Чехии против России включать дальнейшее сокращение состава российского посольства в Праге.
«Действие может быть и в этом направлении», — сказал Гамачек, отметив, что намерен обсудить это с главой правительства.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.
Как сообщил глава международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак, после высылки сотрудников в посольстве Чехии в Москве продолжат работать только пять дипломатов.