Глава МИД Чехии не исключил принятия новых мер против России

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек не исключил возможности принять новые меры в отношении России, в том числе дальнейшего сокращения численности дипломатов.

«Учитывая, насколько решительная была российская реакция, я встречусь с премьер-министром (Чехии Андреем Бабишем. — RT), мы обсудим, нужно ли и когда предпринимать дальнейшие шаги с чешской стороны», — цитирует его «Чешское радио».

Он также ответил на вопрос, могут ли меры Чехии против России включать дальнейшее сокращение состава российского посольства в Праге.

«Действие может быть и в этом направлении», — сказал Гамачек, отметив, что намерен обсудить это с главой правительства.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию до конца 19 апреля.

Как сообщил глава международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак, после высылки сотрудников в посольстве Чехии в Москве продолжат работать только пять дипломатов.