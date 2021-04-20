В МИД России пообещали ответить на дальнейшие шаги Чехии
- РИА Новости
«[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчёт, что мы будем отвечать», — приводит её слова ТАСС.
По словам Марии Захаровой, чем больше разрушительных шагов предпримет чешская сторона, тем больше на них будут отвечать.
17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.
Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.