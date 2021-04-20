В МИД России пообещали ответить на дальнейшие шаги Чехии

Чехии необходимо отдавать себе отчёт в том, что Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой шаги, разрушительные для отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала РБК.

«[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчёт, что мы будем отвечать», — приводит её слова ТАСС.

По словам Марии Захаровой, чем больше разрушительных шагов предпримет чешская сторона, тем больше на них будут отвечать.

17 апреля Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов.

Москва в ответ на это объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата и предписала им покинуть Россию 19 апреля до конца дня.