Глава евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал перечень недружественных России стран.

«Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряжённом состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнёрами», — приводит РИА Новости заявление Борреля.

Он сообщил, что ЕС «выражает полную солидарность с Чехией как с государством-членом и с США».

Кроме этого, глава евродипломатии призвал Москву «в полной мере уважать Венскую конвенцию».

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В списке значатся два государства: США и Чехия. Согласно тексту, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию максимум 19 работников из числа россиян, США — ни одного.

В Праге отреагировали на это решение Москвы: там заявили, что это стало шагом к эскалации напряжённости в отношениях не только с Чехией, но и с ЕС.