В Чехии оценили попадание республики в список недружественных России стран

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В МИД Чехии прокомментировали решение России внести республику в список недружественных стран.
В Чехии оценили попадание республики в список недружественных России стран
  • © Wikimedia commons

Как говорится на сайте чешского ведомства, Прага считает данное решение Москвы новым шагом к эскалации напряжённости в отношениях не только с Чехией, но и с ЕС.

«Мы рассматриваем эту процедуру Российской Федерации как ещё один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и с его союзниками... Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера также будет иметь косвенное влияние на возможное развитие контактов между простыми гражданами, в сфере туризма или в развитии торговых отношений», — говорится в заявлении.

Ранее российский кабмин включил США и Чехию в список недружественных России стран.

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