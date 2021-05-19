МИД: Россия видит прогресс в возвращении США к иранской ядерной сделке

Россия отмечает существенный прогресс на переговорах в Вене по возвращению США к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Reuters

«Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД», — говорится в сообщении МИД России. Также отмечено подтверждение настроя содействовать скорейшему достижению итоговых договорённостей. 7 мая президент США Джо Байден высказался по поводу хода переговоров с Ираном, касающихся ядерной программы.