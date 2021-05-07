Байден оценил ход переговоров с Ираном по ядерной сделке

Президент США Джо Байден высказался по поводу хода переговоров с Ираном, касающихся иранской ядерной программы.

Об этом Байден заявил, отвечая на вопрос журналистки, считает ли он, что Иран демонстрирует серьёзный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке.

«Да, считаю. Однако то, насколько он серьёзен и на какие шаги готов пойти, — разные вещи. Переговоры по-прежнему продолжаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения.