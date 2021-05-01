Постпред России рассказал о целях Ирана в вопросе ядерной сделки

Иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Была сегодня двусторонняя встреча российской и иранской делегаций. Она подтвердила, что иранская сторона сохраняет очень деловой настрой на достижение скорейшего качественного результата в деле полного восстановления ядерной сделки», — приводит ТАСС слова Ульянова.

По его словам, США также настроены на успешное завершение переговоров.

Он отметил, что стороны намерены приложить усилия, для того чтобы завершить переговоры в текущем месяце как можно скорее.

Ранее Михаил Ульянов сообщил, что участники Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе подведут 1 мая промежуточные итоги переговоров в Вене.