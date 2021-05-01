Участники подведут промежуточные итоги переговоров по СВПД в Вене
- © РИА Новости / Маргарита Костив
«Сегодня участники СВПД подведут промежуточные итоги венских переговоров по полному восстановлению ядерной сделки», — написал он в Twitter.
Сегодня участники #СВПД подведут промежуточные итоги венских переговоров по полному восстановлению ядерной сделки.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 1, 2021
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что СВПД удастся восстановить в прежних рамках.
22 апреля в Госдепе заявили о достижении понимания, какие шаги необходимо предпринять для возвращения к СВПД.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД.