Участники подведут промежуточные итоги переговоров по СВПД в Вене

Короткая ссылка
Участники Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе подведут 1 мая промежуточные итоги переговоров в Вене. Об этом сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Участники подведут промежуточные итоги переговоров по СВПД в Вене
  • © РИА Новости / Маргарита Костив

«Сегодня участники СВПД подведут промежуточные итоги венских переговоров по полному восстановлению ядерной сделки», — написал он в Twitter.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что СВПД удастся восстановить в прежних рамках.

22 апреля в Госдепе заявили о достижении понимания, какие шаги необходимо предпринять для возвращения к СВПД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удовлетворена усилиями по реанимированию СВПД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить