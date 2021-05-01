Участники подведут промежуточные итоги переговоров по СВПД в Вене

Участники Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе подведут 1 мая промежуточные итоги переговоров в Вене. Об этом сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

© РИА Новости / Маргарита Костив