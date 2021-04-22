В Госдепе рассказали о прогрессе переговоров США и Ирана по СВПД

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У Соединённых Штатов и Ирана на переговорах в Вене появилось больше понимания, какие шаги необходимо предпринять для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Госдепе рассказали о прогрессе переговоров США и Ирана по СВПД
  • Reuters

«У США есть лучше понимание относительно того, что нужно сделать, чтобы соответствовать СВПД, и у Ирана есть такое же понимание… Но прояснение этого не означает консенсуса», — приводит РИА Новости заявление высокопоставленного представителя Госдепа.

Дипломат отметил, что переговоры в австрийской столице будут «многораундовыми».

По его словам, стороны на данный момент не близки к соглашению, «остаётся много трудностей, которые нужно преодолеть».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переговоры между участниками Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция) по иранской ядерной программе в Вене «прошли в позитивном ключе».

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