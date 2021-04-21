В Госдепе США рассказали о переговорах по иранской ядерной сделке

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переговоры между участниками Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция) по иранской ядерной программе в Вене «прошли в позитивном ключе».
В Госдепе США рассказали о переговорах по иранской ядерной сделке
  • Reuters

«Консультации по вопросу восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошли позитивно, но предстоит ещё долгий путь», — заявил Прайс.

Он отметил, что у Соединённых Штатов и Ирана общая цель — возвращение к обоюдному соблюдению СВПД.

Представитель Госдепа рассказал, что глава американской делегации, спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли «изучает конкретные подходы в отношении шагов, которые необходимо будет предпринять как Ирану, так и Соединённым Штатам, чтобы вернуться к соблюдению СВПД».

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном.

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