В Госдепе США рассказали о переговорах по иранской ядерной сделке
- Reuters
«Консультации по вопросу восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошли позитивно, но предстоит ещё долгий путь», — заявил Прайс.
Он отметил, что у Соединённых Штатов и Ирана общая цель — возвращение к обоюдному соблюдению СВПД.
Представитель Госдепа рассказал, что глава американской делегации, спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли «изучает конкретные подходы в отношении шагов, которые необходимо будет предпринять как Ирану, так и Соединённым Штатам, чтобы вернуться к соблюдению СВПД».
Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном.