Постпред России в Вене рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном.

«Можно оценивать ситуацию с острожным оптимизмом в расчёте на то, как это часто бывает в многосторонней дипломатии, — по мере проведения переговоров позиции сторон сближаются, участники переговоров находят общий язык по всё более широкому кругу вопросов», — цитирует РИА Новости Ульянова.

По его словам, это «оптимистическая оценка».

«Повторяю, речь пока идёт об острожном оптимизме, но тенденция положительная», — заявил он.

Ульянов отметил, что «огромное количество расхождений, но всё это нормально, так и должно быть, это неизбежно при рассмотрении столь комплексных, больших нерешённых вопросов».

Ранее Ульянов рассказал о необходимом условии для достижения прогресса в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.