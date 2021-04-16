Постпред России в Вене рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном.
Постпред России в Вене рассказал о переговорах по ядерной сделке с Ираном
  • © МИД РФ

«Можно оценивать ситуацию с острожным оптимизмом в расчёте на то, как это часто бывает в многосторонней дипломатии, — по мере проведения переговоров позиции сторон сближаются, участники переговоров находят общий язык по всё более широкому кругу вопросов», — цитирует РИА Новости Ульянова.

По его словам, это «оптимистическая оценка».

«Повторяю, речь пока идёт об острожном оптимизме, но тенденция положительная», — заявил он.

Ульянов отметил, что «огромное количество расхождений, но всё это нормально, так и должно быть, это неизбежно при рассмотрении столь комплексных, больших нерешённых вопросов».

Ранее Ульянов рассказал о необходимом условии для достижения прогресса в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить