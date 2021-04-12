Постпред России назвал условие для прогресса в восстановлении СВПД

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о необходимом условии для достижения прогресса в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Для обеспечения дальнейшего прогресса в деле восстановления СВПД необходимо больше ясности в отношении отмены антииранских санкций США. Это базовая предпосылка для достижения успеха», — написал он в Twitter.

По мнению Ульянова, требования к Ирану в данном вопросе ясны.

Российский постпред также отметил, что в части восстановления СВПД «есть все основания для осторожного оптимизма», поскольку все стороны сделки «демонстрируют единство цели».

Ранее в Госдепе заявили о готовности США снять санкции с Ирана.

Лидер Ирана Хасан Рухани после заседания по СВПД в Вене заявил, что «если США покажут свою честность», то Тегеран допустит Вашингтон к переговорам по ядерной сделке в формате «4 + 1».

В феврале американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты готовы вернуться к переговорам по СВПД в формате «5 + 1».