Постпред России назвал условие для прогресса в восстановлении СВПД

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о необходимом условии для достижения прогресса в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Постпред России назвал условие для прогресса в восстановлении СВПД
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Для обеспечения дальнейшего прогресса в деле восстановления СВПД необходимо больше ясности в отношении отмены антииранских санкций США. Это базовая предпосылка для достижения успеха», — написал он в Twitter.

По мнению Ульянова, требования к Ирану в данном вопросе ясны.

Российский постпред также отметил, что в части восстановления СВПД «есть все основания для осторожного оптимизма», поскольку все стороны сделки «демонстрируют единство цели».

Ранее в Госдепе заявили о готовности США снять санкции с Ирана.

Лидер Ирана Хасан Рухани после заседания по СВПД в Вене заявил, что «если США покажут свою честность», то Тегеран допустит Вашингтон к переговорам по ядерной сделке в формате «4 + 1».

В феврале американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты готовы вернуться к переговорам по СВПД в формате «5 + 1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить