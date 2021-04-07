Рухани назвал условие для участия США в переговорах по ядерной сделке

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани рассказал о том, при каком условии иранская сторона допустит США к переговорам по ядерной сделке в формате «4 + 1».
Рухани назвал условие для участия США в переговорах по ядерной сделке
  • Reuters

«Я открыл новую страницу международных отношений состоявшимся вчера заседанием. Если США покажут свою честность, то мы можем вести переговоры в формате «4 + 1», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что после заседания по СВПД в Вене начался новый этап в международных отношениях и в истории ядерной сделки. 

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран не собирается проводить прямые переговоры с представителями США по вопросу выполнения ядерной сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить