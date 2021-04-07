Рухани назвал условие для участия США в переговорах по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани рассказал о том, при каком условии иранская сторона допустит США к переговорам по ядерной сделке в формате «4 + 1».

«Я открыл новую страницу международных отношений состоявшимся вчера заседанием. Если США покажут свою честность, то мы можем вести переговоры в формате «4 + 1», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что после заседания по СВПД в Вене начался новый этап в международных отношениях и в истории ядерной сделки.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран не собирается проводить прямые переговоры с представителями США по вопросу выполнения ядерной сделки.